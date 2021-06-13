LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercih kılavuzu ve sınav sonuç tarihi!
LGS sonuçları ve tercih tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu sınavın sonuçları MEB takvimine göre 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e Okul sistemi üzerinden LGS tercihleri başlayacak. LGS tercih işlemleri ile öğrenciler kılavuz bilgilerini göz önüne alarak tercih sıralamalarını yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve sınav sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 LGS tercih tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Haziran tarihinde organize edilen söz konusu sınav geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirildi sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimler doğrultusunda LGS tercihlerini gerçekleştirecekler. Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. 2021 LGS tercihlerinin 30 Haziran'dan sonra başlaması bekleniyor.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.
Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
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LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
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Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
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Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.