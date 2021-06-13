LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 LGS tercih kılavuzu ve sınav sonuç tarihi!

2021 LGS tercih tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Haziran tarihinde organize edilen söz konusu sınav geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirildi sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimler doğrultusunda LGS tercihlerini gerçekleştirecekler. Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. 2021 LGS tercihlerinin 30 Haziran'dan sonra başlaması bekleniyor.