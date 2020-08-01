LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? MEB'den tarih açıklaması
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 29 Temmuz tarihinde tercih işlemleri sona eren LGS için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte, yüz binlerce kişinin merak ettiği o konu hakkında detaylı bilgiler
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LGS tercih sonuçları, 20 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih başvurularının 29 Temmuz saat 17.00'de tamamlanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, meb.gov.tr adresinden LGS tercih sonuçlarına erişebilecek.
Nakil dönemleri ise şu şekilde olacak;
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Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.