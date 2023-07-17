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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || 2023 LGS lise tercihleri ne zaman hangi gün bitiyor? MEB LGS tercih ekranı ve sonuç tarihi!

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#LGS Tercih Sonuçları#MEB#Lgs Tercih Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 20:33

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Temmuz’da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih başvurusunda artık son günlere girildi. Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda gerçekleşecek. MEB sınav takvimine göre LGS tercih başvuruları bittikten sonra LGS yerleştirme sonuçları temmuzun sonunda ilan edilecek. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu büyük yardımcı olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte, LGS tercih tarihleri ve konu hakkında ayrıntılar.

1/5LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK || 2023 LGS lise tercihleri ne zaman hangi gün bitiyor MEB LGS tercih ekranı ve sonuç tarihi

LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 2023 için gözler MEB duyurusuna çevrildi. Anadolu ve Fen Liselerine giriş kapsamında gerçekleşen LGS sınavının ardından tercih maratonu 3 Temmuz'da başladı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS tercih süreci 19 Temmuz'da bittikten sonra lise tercih sonuçları ilan edilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz’dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

3/5LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

4/5ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ



Yüzdelik dilime göre lise tercihi için ise şu ekran kullanılacak;

5/5YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2022 yılına ait olup 2023 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.

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