LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || 2023 LGS lise tercihleri ne zaman hangi gün bitiyor? MEB LGS tercih ekranı ve sonuç tarihi!

LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 2023 için gözler MEB duyurusuna çevrildi. Anadolu ve Fen Liselerine giriş kapsamında gerçekleşen LGS sınavının ardından tercih maratonu 3 Temmuz'da başladı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS tercih süreci 19 Temmuz'da bittikten sonra lise tercih sonuçları ilan edilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.