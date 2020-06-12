LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS sınav yerleri E-Okul üzerinden sorgulanabiliyor
Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin gireceği LGS için sınav giriş belgeleri okullarda yer almaya başladı. E-Okul üzerinden LGS sınav giriş yerleri hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, LGS sınav giriş belgesi için ise okul müdürlüklerine gitmek durumunda olacak. LGS sınav giriş belgesini mühürleyerek onaylayan okul müdürlükleri, öğrencinin sınava girişi belgesini teyit etmiş olacak. Peki, LGS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte, LGS sınav giriş belgesi ve sorgulama ekranı
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LGS sınav giriş belgeleri, sınava kısa süre kala adayların gündeminde gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e okul sistemi üzerinden alınacak olan LGS sınav belgeleri okul müdürlüklerinin mühürleyip onaylamasının ardından geçerlilik kazanacak: Sınava belgelerinin üzerinden sınav salonu, sıra numarası ve öğrenci bilgileri yer alacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman verilecek? İşte, e okul LGS sınav yerleriyle ilgili ayrıntılar.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ
LGS sınav giriş belgesi, nitelikli liselerden birisine yerleşmek için sınavda ter dökecek olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. E-Okul üzerinden öğrenilebilecek olan LGS sınav giriş yerleri bilgisi, okul müdürlüklerinin vereceği sınava giriş belgesi ile birlikte sınav için anahtar niteliği taşıyacak. Öğrenci, bu belge olmadan sınava giremeyecek. Sınav yerleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Daha önce "Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgesiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."
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LGS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
LGS sınavı 20 Haziran tarihinde 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. 1. oturum başlama saati 09.30 olup 2. oturum saat 11.30‘da başlayacak.
LGS sınavının 1. oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. 2. oturum ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
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Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde; i.Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır. ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türündehesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile eldeedilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrencisayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındakidiğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanlaçarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.