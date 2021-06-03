LGS sınav giriş belgesi E Okul çıktısı alınacak mı? MEB'den önemli açıklama
LGS sınav giriş belgesi, sınava artık günler kala pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. LGS sınav giriş yerleri aracılığıyla hangi okulda sınava girebileceğini görecek olan öğrenciler, buna göre hareket edecek. Konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merak ettiği LGS sınav giriş yerleri ve sınavda bulundurulması gereken belgeler hakkında açıklama yaptı. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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LGS sınav yerleri için MEB'den kritik açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 8. sınıf öğrenci ve velilerine bazı hatırlatmalarda bulundu. Bakan Selçuk, “LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar” dedi. Güvenli LGS tanıtım broşürü de yayımlayan Selçuk, 2021 LGS Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve kafalara takılan soruları tek tek yanıtladı:
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Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım?
Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında,15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.
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Sınava gelirken yanımda ne getirmeli ya da getirmemeliyim?
Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.
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Sınavda maske takacak mıyım?
Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.