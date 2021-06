LGS sınav giriş belgesi E Okul çıktısı alınacak mı? MEB'den önemli açıklama

LGS sınav yerleri için MEB'den kritik açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 8. sınıf öğrenci ve velilerine bazı hatırlatmalarda bulundu. Bakan Selçuk, “LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar” dedi. Güvenli LGS tanıtım broşürü de yayımlayan Selçuk, 2021 LGS Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve kafalara takılan soruları tek tek yanıtladı: