LGS saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek? LGS 2020 sınav süresi

LGS sınav süresi toplamda 155 dakika olacak. Öğrenciler sınavda 75 dakikayı 50 soruluk sözel alana, 80 dakikayı ise 40 soruluk sayısal alana ayıracak. Ancak özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için ek süre verilecek. Ek süre verilen öğrencilerin sınav süresi ise şu şekilde olacak;



Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,



Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika,



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.



Peki, LGS saat kaçta başlayacak ve kaça kadar devam edecek? İşte, o bilgiler;