LGS saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek? LGS 2020 sınav süresi
Eğitimlerini nitelikli bir lisede devam ettirmek isteyen öğrenciler, LGS sınav süresi kapsamında ter dökecek. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden sorulara yanıt verecek olan öğrenciler, sürelerini doğru kullanarak sınavı kayıpsız bitirmeyi amaçlayacak. Peki, 2020 LGS saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek? İşte, LGS sınav süresi ve öğrencilerin sınavda karşılaşacağı konular hakkında bazı bilgiler
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1
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LGS sınav süresi toplamda 155 dakika olacak. Öğrenciler sınavda 75 dakikayı 50 soruluk sözel alana, 80 dakikayı ise 40 soruluk sayısal alana ayıracak. Ancak özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için ek süre verilecek. Ek süre verilen öğrencilerin sınav süresi ise şu şekilde olacak;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.
Peki, LGS saat kaçta başlayacak ve kaça kadar devam edecek? İşte, o bilgiler;
2
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LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde ilk oturumu ile saat 09.30'da başlayacak. Toplamda 1 saat 15 dakika sürecek. 45 dakikalık bir aranın ardından ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve toplam 1 saat 20 dakika sürecek. Sınav 12.50'de tamamlanmış olacak.
3
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LGS'DE KALEM GÖTÜRÜLECEK Mİ?
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresidevam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
4
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Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.