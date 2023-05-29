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LGS ne zaman, bu Pazar mı? LGS'de kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte MEB LGS sınav giriş belgesi ekranı...

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#LGS#LGS Ne Zaman#MEB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 17:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri e-Okul üzerinden üzerinden erişime açıldı. Hazırlıklarını sürdüren adaylar artık sınav gününe odaklandı. Peki LGS ne zaman, bu Pazar mı yapılacak? LGS'de kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

1/3LGS ne zaman, bu Pazar mı LGSde kaç soru var, kaç dakika sürecek İşte MEB LGS sınav giriş belgesi ekranı...

2023 LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencileri sınav için son hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan MEB, sınav yerlerini e-Okul üzerinden açıkladı. LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Hayalindeki liseye girmeyi hedefleyen öğrenciler LGS'ye kaç gün kaldığını ve sınavla ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte 2023 LGS sınavı bilgileri...

2/3LGS NE ZAMAN 2023

LGS NE ZAMAN 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/3LSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU VAR

LSG SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU VAR?

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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#LGS#LGS Ne Zaman#MEB