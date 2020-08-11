LGS nakil sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih sonuçları için tarih verdi
LGS nakil sonuçları, lise nakil başvurularını yapan adaylar tarafından araştırılıyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başladı. 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları yapılıyor. Peki LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS nakil (2. tercih) sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. 10 Ağustos’ta LGS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkanı buldu. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvurularını yapmaya başladılar. MEB yayımladığı takvim içerisinde nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve bir sonraki nakil başvuru tarihlerini duyurdu. Sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.
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LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak. 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları yapılıyor. İŞTE 2020 NAKİL BAŞVURU TARİHLERİYerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
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Sınavla öğrenci alan liselerde yaklaşık yüzde 100 doluluk sağlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Bakanlık LGS kapsamında birinci yerleştirme sonuçlarını, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak açıkladı. LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlıklı rapora göre, LGS kapsamında yapılan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluk sağlandı. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019'da 139 bin 600 iken, bu liselere 138 bin 993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213 bin 940 kontenjana 212 bin 485 öğrenci yerleşme imkanı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 53 arttı. Anadolu liselerine geçen yıl giren öğrencilerin yüzde 99'u ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken, 2020'de de bu oran değişmedi ve bu liselere yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u yine ilk 3 tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girme imkanı buldu.