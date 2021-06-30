LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri 2021 ne zaman yapılacak?
LGS tercihleri ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından E-Okul üzerinden yayınlanacak olan ekranlar aracılığıyla alınacak olan LGS tercihleri 2021, internet üzerinden yapılacak. Öğrenciler LGS tercihleri için yüzdelik dilimleri kullanarak okulların taban puanları ve kontenjanlarına göre tercih yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, LGS tercihleri hakkında detaylı bilgiler
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LGS tercihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, o bilgiler
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde başlayacak. Geçtiğimiz yıl 1 hafta içerisinde erişime açılan LGS tercih ekranının bu yıl 5 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyor. Lise öğrenimini özel okulda sürdürecek olan öğrenciler içinse kayıt tarihleri açıklandı;
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LİSE ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması * 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları * 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
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2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar * 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar * 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alanokullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıaçılmayacaktır.