LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı!

Her kademedeki öğrenci ve öğretmenler için geçen ay yayımlanmaya başlayan yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketi erişime açıldı. Kasım ayı yardımcı kaynak destek paketinde LGS Kasım ayı örnek soruları da yer aldı. LGS örnek soruları, merkezi sınava kadar her ay yayımlanmaya devam edecek.
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Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.
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Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.
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7 bin soruluk destek
2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor.