LGS Kasım ayı örnek sorular yayınlandı!

7 bin soruluk destek 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor.