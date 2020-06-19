LGS kaç dakika sürecek? LGS 2020 sözel-sayısal sınav süresi kaç saat?
LGS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan sınav bu yıl 20 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler sözel ve sayısal oturumları için belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Peki LGS sınav süresi kaç dakika?
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LGS kaç dakika sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile yanıt buldu. LGS kaç saat sürecek? Sınav 20 Haziran’da iki oturum hâlinde düzenlenecek. İki oturumda toplamda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. LGS sözel oturumu ilk olarak yapılacak ve 50 sorudan oluşacak. Sözel alan için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. İşte LGS sınav süreleri ile ilgili detaylar…
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LGS SINAV SÜRESİ KAÇ SAAT?
LGS, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.