LGS ertelenecek mi? LGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda
LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. LGS ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, her yıl merkezi olarak yapılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sınavın ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı merak konusu. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’na işaret etti. İşte detaylar…
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LGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili gözer Kabine Toplantısı’na çevrildi. LGS ertelendi mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.
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LGS ERTELENECEK Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar olacak. Okullarda eğitim 1 Haziran'da kademeli olarak başlayacak. Liselere Giriş Sınavı LGS'nin de planlandığı gibi 7 Haziran'da yapılması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.
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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.