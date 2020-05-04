LGS ertelenecek mi? LGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

LGS ERTELENECEK Mİ? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar olacak.

Okullarda eğitim 1 Haziran'da kademeli olarak başlayacak. Liselere Giriş Sınavı LGS'nin de planlandığı gibi 7 Haziran'da yapılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.