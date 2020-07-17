LGS birincileri hangi ilden? LGS 2020 birincileri belli oldu!
LGS birincileri, 2020 yılında tam 42 ilden 181 kişi olarak ilan edildi. 500 tam puan alan öğrencileri nitelendiren LGS birincileri, lise tercihinde yüzdelik dilim avantajını kullanarak diledikleri liseye gidebilecek. Hürriyet Eğitim Muhabiri Esra Ülkar'a konuşan LGS birincileri, hayallerini ve gelecekte tercih etmek istedikleri meslekleri anlattı. İşte, 2020 LGS birincileri ve yapmış olduğu açıklamalar
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Türkiye genelinde 181 kişi olduğu duyurulan LGS birincileri, lise tercihlerinde avantajlarını kullanacak. İşte, LGS 2020 Türkiye birincileri arasından 11'inin sınava ve geleceği dair açıklamaları
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İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORDUM
Aslı Ecem Polater (Bahçeşehir Koleji İstanbul Beylikdüzü Kampusu): İyi bir sonuç umuyordum, ama tam puan beklemiyordum. Ailem de çok mutlu oldu, heyecanlanıpr hemen lise araştırmasına girdiler. Çok çalıştım. Okuldan eve gelir gelmez masanın başına oturup hiç kalkmadığım zamanlar oldu. Karantina sürecinde de günlük soru çözme hedeflerine göre çalıştım. Sınavda Türkçe ve matematikte zorladım. Benim aslında matematiğim daha iyidir ama zor gelmişti. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ni hedefliyorum. Tıp okumak istiyorum. Üniversite hedefim yok, yurtdışında okumak istiyorum. Sınava hazırlanacak olanlara da şunu söylemek isterim, kendinizi kasmayın. Sınav masına oturtuduğumda hala heyecanlıydım ama kitapçığı açıp çözmeye başladığımda normal bir deneme sınavı gibi geldi. Heyecanım yatıştı. Çözemediğim soruları yuvarlak içine alıp sonrasında bu sorulara geri döndüm. Böylece zamandan tasarruf ettim.
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TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI İSTİYORUM
Ömer Arda Aydın (Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu): Çok uzun süredir sınava hazırlanıyordum. İyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik hedefim yoktu. Ailem de çok sevindi. Onlar da çok destek oldular. Üç yıldır sınava hazırlanıyordum. Belli bir çalışmayı bir yıla yoğunlaştırmak yerine üç yıla bölmek kendi istediğim şeyleri de yapabilmemi sağladı. Sınavlarda verimim arttı. Pandemi beni etkilemedi. Normal çalışma tempoma devam ettim. Sınavda bu sene matematik özellikle zordu. Ama ben sayısal anlamda kendimi daha iyi hissettim. Sözelde bir iki soruda zorlandım. Eve geldiğimde yanlış yaptığımı düşünüyordum ama onlar da doğru çıktı. Futbol teknik direktörü olmak istiyorum. Almanya’da iyi eğitim veren kurumlar var. Bu yüzden de Almanca eğitimi olan İstanbul Erkek ya da Alman Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl sınava hazırlanacaklar asla kendinilerini tamamen derse gömmesinler. Sosyal hayatlarını çöpe atmasınlar. Hem derselerine çalışıp hem de hobilerini yapabilirlerse daha verimli vakit geçirirler. Sonuçları daha iyi olur.
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HEDEFİM ANKARA FEN LİSESİ
Ada Kaderoğlu (Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampusu): Sonucu bekliyordum. Çalışma planımı yıla yararak hazırlandım. Son üç ayda daha fazla çalıştım. Pandemi süreci beni iyi yönden etkiledi. Evde çalışılabilecek zamanım oluyordu. Soru çözüyordum. Okulun kaynaklarından da çalıştım. Uzaktan eğitimde derslerde de soru çözdük. Fen bilimlerinde zorlandım. Matematik kolay geldi. Yanlış yapmış olabileceğimi düşündüğüm iki soru vardı Türkçe ve fen bilimlerinden. Onlar da doğru çıktı. Ankara Fen Lisesi’ni hedefliyorum. Senenin en başından beri burayı hedefliyordum. Üniversite ve bölüme henüz karar vermedim. Gelecek yıl sınava gireceklere tavisyem düzenli çalışsınlar. Sınava bir iki gün kala çalışmasınlar. Düzenli bir şekilde çalışırlarsa zaten yaparlar. Bir de sınava heyecanlı girince bazı soruları kaçırabilirsiniz. Sınava sakin girmelerini tavsiye ederim.
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ZORLANDIĞIM SORU OLMADI
Çınar Kar (Doğa Koleji Sakarya Kampusu): Sınavdan önce böyle bir hedefim yoktu ama sınavdan sonra iyi bir sonuç alacağıma emindim. İyi geçmişti sınavım. Ben sınava hazırlanmaya öğretmenlerimin yardımıyla, onların önerdiği kaynakları alarak başladım. 6 ve 7’inci sınıfta çok çalışmamıştım. 8’inci sınıfta başlamak benim için zor oldu. Farklı kaynaklardan soru çözdüm. Pandemi sürecinde tüm günümüz boş olduğu için bazen çalışmayı erteledim. Ama onun hatalı olduğunu fark ettim. Daha çok çalıştım. Çok fazla deneme çözdüm. Sınavda çok zorlandığım soru olmadı. Bir iki soruda takıldım, dönüp yapabildim sonra. Turlama tekniğini uyguladım, zaman kaybetmedim. Koç Lisesi’ni hedefliyorum. Üniversite ve meslek hedefim için daha erken. İleriki hayatıma göre şekilleneceğini düşünüyorum. Gelecek yıl sınava gireceklere çok çalışmalarını ve konuları bitirdikten sonra denemelere yoğunlaşmalarını öneririm.
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SINAV ANI ÖNEMLİ
Yiğit Emre Yıldırım (Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu): Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. O kitapçığı kontrol ettiğiniz zaman stresiniz azalıyor, yok oluyor ve sınava odaklanıyorsunuz. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler.
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ÇABAYLA BU SONUCU ELDE ETTİM
Enes Akbaş (Bilnet Okulları Bornova Kampusu): Sonuçları beklerken heyecanlıydım. Ama beklediğim bir sonuçtu çünkü cevaplarımı kontrol etmiştim. Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim. Sınav öncesinde çok fazla stresim yoktu, pek strese giren bir insan değilim. Lisede sayısal seçeceğim, üniversitede mühendislik okumak istiyorum.
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HAYALİM MÜHENDİS OLMAK
Ali Fuad Erkan (Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu): Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize verdi. Bu, bizim avantajımız oldu. Sınavda biraz gergindim. Bana verilen bazı tavsiyeleri o anda unutarak tamamen sınava odaklandım. Sınavda beklediğim sorular çıktı. Bazılarının benzerlerini çözmüştüm. ‘Acaba bir yanlışım çıktı mı?’ diye de kaygım oldu. Sınavda bazı soruların tuzak olduğunu fark ettim ve bu da beni rahatlattı. Hayalim mühendis olmak. Kimya ile bilgisayar mühendisliği arasında kararsız kaldım. Hayırlısı olsun, şu anda net değil.
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CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM
Onur Alperen Yılmaz (Antalya/Serik): Mutlu ve gururluyum, çalışmalarım sonuç verdi. İleride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran’da beni aradılar. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. Onunla görüşmek istediğimi tekrarlamak istiyorum.
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PANDEMİ SÜRECİ ZORDU
İrem Dönmez (Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu): Zorlu bir süreç geçirdik. Salgın sınav hazırlıklarını etkiledi. Böyle bir süreci başarıyla atlattığım için mutluyum. Hiç özel ders almadım. Öğretmenlerim ve ailemin desteğiyle tüm soruları doğru cevapladım. Türkiye genelinde zor bir pandemi süreci yaşadık. Son iki ayı iyi geçiren, vitesi ileri alan başarılı oldu. Hocalarımız da bunu söylüyor. Son iki aydaki pandemi süreci bizim için çok zordu. Türkiye geneli ve il genelinde yayınlanan soruları sürekli çözmek benim için en etkili olan süreçti. Her konuyu sorularıyla kavradıktan sonra yeni konulara geçtim. Konuları böylece üst üste oturta oturta ilerledim. Her öğrencinin kendi yeteneklerine göre düzenli bir sistem oluşturması gerekiyor. Düzenli çalışma kişiden kişiye değişen bir durum. Kim kendisini hangi sistemde daha rahat hissediyorsa o sistemde çalışmalı ve kendi düzenini oluşturmalı. Türkçe soruları zorluktan ziyade biraz uzundu. Şahsen bana Türkçe soruları zor gelmedi. Matematik daha zordu. İlerleyen yıllarda başarılarımı devam ettirerek tıp fakültesi okuduktan sonra hekim olmayı amaçlıyorum.
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DÜZENLİ DERS ÇALIŞMAK ÖNEMLİ
Ahmet Faruk Yurdakul (Kayseri 50’nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu): Bu başarıda düzenli ve gayretli ders çalışmamın yanında tüm idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin emeği var. Eğitim öğretim ve pandemi sürecinde destek veren hocalarımı da ayrıca teşekkür ediyorum. Fen lisesi ya da imam hatip lisesi düşünüyorum. Henüz bu iki tercihim arasında bir karar veremedim. En yakın sürede kararımı verip, tercih yapmak istiyorum. Çok ders çalışmaktansa az ve öz ders çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Örneğin, 700 soru çözen arkadaşlarım vardı. Çok soru çözüyorlardı ama düzenli ya da dikkat ederek, çözmüyorlardı. Sınavda da kötü yaptılar. Ben, örneğin 200 soru çözerek, ama yaptığım yanlışları bilerek ve takip ederek, ilerleme kaydettim. Sınavlarda en önemli konulardan biri de stres. Çünkü, stres düşüncelerimizin gidişatını da etkileyebiliyor. Bildiğimiz bir konuyu unutturabiliyor. Sakinliğimizi korursak çoğu şeyin üstesinden gelebiliriz.
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KENDİME İNANDIM
Efe Topaloğlu (Edirne Filiz Ortaokulu): Başarımı düzenli çalışmaya ve kitap okumaya borçluyum. Ortaokula başladığında 5 ve 6’ncı sınıfta sadece ödevlerimi yaparak kitap okudum. 7’nci sınıftan itibaren test kitapları alarak çalışmaya başladım. 8’inci sınıfta da bu çalışmayı sürdürdüm. Günde ortalama 250-300 soru çözdüm. Lise eğitimi sonrası doktor olmak istiyorum. Planlı çalışmak ve kendine inanmak da başarıda önemli bir rol oyuyor. Süreyi ayarlamak da önemli. İlk başta kitap okumak sonrasında çok soru ve deneme çözerek süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım.