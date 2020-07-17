LGS birincileri hangi ilden? LGS 2020 birincileri belli oldu!

TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI İSTİYORUM Ömer Arda Aydın (Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu): Çok uzun süredir sınava hazırlanıyordum. İyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik hedefim yoktu. Ailem de çok sevindi. Onlar da çok destek oldular. Üç yıldır sınava hazırlanıyordum. Belli bir çalışmayı bir yıla yoğunlaştırmak yerine üç yıla bölmek kendi istediğim şeyleri de yapabilmemi sağladı. Sınavlarda verimim arttı. Pandemi beni etkilemedi. Normal çalışma tempoma devam ettim. Sınavda bu sene matematik özellikle zordu. Ama ben sayısal anlamda kendimi daha iyi hissettim. Sözelde bir iki soruda zorlandım. Eve geldiğimde yanlış yaptığımı düşünüyordum ama onlar da doğru çıktı. Futbol teknik direktörü olmak istiyorum. Almanya’da iyi eğitim veren kurumlar var. Bu yüzden de Almanca eğitimi olan İstanbul Erkek ya da Alman Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl sınava hazırlanacaklar asla kendinilerini tamamen derse gömmesinler. Sosyal hayatlarını çöpe atmasınlar. Hem derselerine çalışıp hem de hobilerini yapabilirlerse daha verimli vakit geçirirler. Sonuçları daha iyi olur.