LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi belli oldu!

LGS olarak tanımlanan Liselere Giriş Sınavı için öğrencilerin geri sayımı sürüyor. Bu yıl, önceki yıllara göre biraz daha farklı bir süreç içerisinde yer alan öğrenciler, Yarı uzaktan, yarı yüz yüze eğitim ile sınava hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan LGS 2021 ne zaman gerçekleşecek? İşte, LGS 2021 hakkında detaylı bilgiler