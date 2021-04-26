LGS 2021 ne zaman, ertelenecek mi? İşte LGS tarihi
LGS 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Koronavirüs vaka sayılarının ardından merkezi sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 2021 LGS tarihi açıklanmıştı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından açıklanan sınav tarihi
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LGS’nin ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS 2021 yılında haziran ayında yapılacak. Bu yıl merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. LGS’ de öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.
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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.
Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.
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Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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LGS ERTELENECEK Mİ?
LGS’nin ertelenmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda yeni koronavirüs konularının konuşulması bekleniyor. Konu ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.