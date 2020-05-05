Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. 2020 LGS ne zaman? LGS ertelendi mi? kapsamında merak edilen sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından cevap verdi. Açıklama ardından LGS’de çıkacak konular da bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS 2020 ne zaman? LGS’de çıkacak konular neler?
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4 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde LGS 2020 tarihiyle ilgili soru işaretleri de giderilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda 2020 LGS tarihine de değindi. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile çocukların sağlığı için en garantili durumun ne olduğu üzerinde durduklarını, bu tartışma sonucunda sınavın 20 Haziran'a ertelenmesinin daha sağlıklı olacağının ortaya çıktığını söyledi.
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HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA LGS’YE GİRECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey" dedi.
Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamay geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.
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LGS KONULARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma. Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir. Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan. Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.
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LGS İÇİN ÇALIŞMA SORULARI ÖRNEK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor. Bakanlık, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımladığı örnek soru kitapçığını, bu süreçte ayda iki kez sunmaya başlamıştı. Bakanlık şimdi de 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımladı.
MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayımlamayı hedefliyor.
Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.