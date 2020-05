LGS 2020 ne zaman? LGS’de çıkacak konular neler?

HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA LGS’YE GİRECEK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey" dedi.



Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamay geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.