LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirmeye esas ikinci tercih sonuçları için gözler MEB'de!

LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? LGS nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir kez daha MEB tercih kılavuzuna çevrildi. MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tercihlerin sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.



Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.