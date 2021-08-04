LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirmeye esas ikinci tercih sonuçları için gözler MEB'de!
LGS 2. nakil tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil yerleştirmelerinin yapılmasının ardından, ikinci nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS üçüncü tercihleri olarak da adlandırılan lise 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB.gov.tr internet adresinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Tercihlerini yapan binlerce öğrenci ve veli merakla nakil sonuçları için gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, lise ikinci nakil sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Lise 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinde artık son aşamaya geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise 2. nakil tercihleri 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre alınan 2. nakil tercihlerinin sonuçları 9 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler lise nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılacak duyuru sonrası e-Okul üzerinden sorgulayabilecekler.
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LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
LGS nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir kez daha MEB tercih kılavuzuna çevrildi. MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tercihlerin sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.
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İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi
MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.
Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.
Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi.”
Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.