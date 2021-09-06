KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim yılında yurtların açılış tarihinde son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan yurt hizmeti için başvuru işlemleri başladı. Evlerinden uzakta yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, bu yıl da binlerce öğrenciyi misafir edecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim dönemi başvuruları için bekleyiş sona erdi. YKS yerleştirme sonuçların açıklanmasıyla birlikte yurtların açılış tarihi de merak konusu oldu. İşte, yeni eğitim yılında yurtların açılış tarihinde son durum...
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.
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YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yurtların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı.