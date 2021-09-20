KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler GSB duyuru ekranında!
KYK yurt yedek başvuru sonuçları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran öğrenciler, KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından yedek sonuçları listesine odaklandı. KYK yurtlarına başvuru hakkı kazanıp açıkta kalan kontenjanlara yedek öğrenciler yerleşecek. KYK yurt yedek sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurular ekranından ilan edilecek. Peki, KYK yurt yedek sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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KYK yurt yedek sonuçları için geri sayım başladı. KYK yurt sonuçları 16 Eylül’de erişime açıldı. İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar gününe kadar gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruya göre, 2021 KYK yurt yedek sonuçlarının ilki 20 Eylül’de açıklanacak. Ancak yerleştirmelerin açıklanacağı saatle ilgili bir duyuru yayınlanmadı.
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KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
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KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
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Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
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Öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7/24 hizmet veren GSB KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), kayıt sürecinde de öğrencilerin hizmetinde olacak.
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Öğrenciler, 444 0 472 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.