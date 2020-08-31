E devlet KYK yurt ve burs başvuru ekranı: 2020 KYK yurt başvuruları başladı mı?
KYK 2020 yurt ve burs başvuruları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarına göre, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarına yerleşecek olan milyonlarca öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nün yapacağı son dakika açıklamanın ardından başvurularına başlayacak. E devlet KYK ekranı üzerinden yapılacak olan başvuruların değerlendirmeleri, yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, e devlet KYK yurt - burs başvuru ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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KYK başvuru ekranı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamanın ardından erişime açılacak. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı yurt ve burs başvuruları, e devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ve T.C Kimlilk Numarası ile alınacak. Geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunan bakanlık, kygm.gsb.gov.tr, gsb.gov.tr adresinden gelişmelerin takip edileceğini duyurdu. Ancak KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. İşte, 2020 KYK başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.
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Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
KYK başvuruları başladığı zaman aşağıdaki link üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
-İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencileri, ara sınıf öğrencileri ve KKTC’de eğitim alan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilir.
- Profil bilgileriniz yurt başvurusunda çok önemli. O yüzden profilinizle ilgili doğru bilgileri girin. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçin.
-Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. - Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru numaranızla başvuru tarihleri süresince güncelleme yapabilirsiniz.