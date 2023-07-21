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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 KYK yurt/ burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

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#KYK Yurt#KYK Burs#KYK Yurt Ve Burs Başvuruları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 14:17

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınav (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler üniversite tercih dönemine çevrildi. Tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile bu kez de kayıt süreci heyecanı başlayacak. Yerleştirme ile birlikte ise yurt ihtiyacı için tüm gözler GSB yurt başvuru takvimine kilitlenecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 KYK yurt/ burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? işte detaylar...

1/4KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır 2023 KYK yurt/ burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu

YKS Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında KYK yurtları için başvuru işlemleri başlayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın katılacağı süreç hakkında açıklamalarda bulunarak 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Ardından ise kyk yurt ve burs başvuruları başlayacak. 

2/42023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

 

3/4KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

4/4KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuruları Kasım ayında gerçekleşmişti. Bu yıl ki başvuruların da Kasım ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

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