KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2023 KYK yurt/ burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvurularının başlaması bekleniyor.