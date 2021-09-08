KYK yurt başvuru ekranı e devlet: 2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?
KYK yurt başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlanan müracaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile beraber 2021 KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihinde başladı. Üniversite eğitimleri boyunca barınma imkanından faydalanacak olan öğrenciler e devlet KYK yurt başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte, KYK yurt başvurusu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK yurt başvurusu, 6 Eylül tarihinde başladı. Devlet yurdunda kalmak isteyenlerin kurum tarafından belirtilen tarihe kadar KYK yurt başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebiliyor. İşlemler 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. KYK yurt başvurusunda öğrenciler e Devlet şifreleri ile T.C kimlik numaralarını kullanacaklar.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
6 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.