KYK yurt başvuru ekranı e devlet: 2021 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?

KYK yurt başvurusu, 6 Eylül tarihinde başladı. Devlet yurdunda kalmak isteyenlerin kurum tarafından belirtilen tarihe kadar KYK yurt başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebiliyor. İşlemler 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. KYK yurt başvurusunda öğrenciler e Devlet şifreleri ile T.C kimlik numaralarını kullanacaklar.