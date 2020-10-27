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Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 15:37 | 

KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2020 KYK başvuruları hakkında son bilgi

KYK yurt başvuruları, lisans ve önlisans eğitimi ile yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden yüz binlerce öğrencinin bir numaralı gündemi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan güz dönemi ile birlikte araştırmalarına hız veren öğrenciler, KYK ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

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2020-2021 KYK yurt başvurularına yönelik araştırmalar ekim aynın ortalarının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözlerinin ardından da yüz yüze eğitim beklentisi arttı ve yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

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