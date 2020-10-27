KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte 2020 KYK başvuruları hakkında son bilgi

2020-2021 KYK yurt başvurularına yönelik araştırmalar ekim aynın ortalarının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' sözlerinin ardından da yüz yüze eğitim beklentisi arttı ve yurt başvuruları gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...