KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYyurt yedek başvuru ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt yedek sonuçları başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin gündeminde yer alıyor.2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve ara sınıf öğrencileri yedek yurt başvuru sonuçlarını e-devlet şifresi ile sorgulayabilecekler. KYK dördüncü yedek başvuru sonuçları ise 30 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.