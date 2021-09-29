KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYyurt yedek başvuru ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. E devlet üzerinden alınan başvuruların ardından KYK İlk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül’de gerçekleştirildi. Yedek sırası gelen öğrencilerin yerleştirme sonuçları pazartesi ve perşembe günleri ilan edilecek. Peki, KYK 2021 yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK yurt yedek sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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KYK yurt yedek sonuçları başvurularını gerçekleştiren öğrencilerin gündeminde yer alıyor.2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve ara sınıf öğrencileri yedek yurt başvuru sonuçlarını e-devlet şifresi ile sorgulayabilecekler. KYK dördüncü yedek başvuru sonuçları ise 30 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
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KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.