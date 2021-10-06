KYK bursları ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu’dan KYK burs ödemesi açıklaması

İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR? Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgi şu şekilde:



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.