KYK bursları ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu’dan KYK burs ödemesi açıklaması
KYK burs ödemeleri, burs ve kredi başvurusunu yapan ve bunun sonucunda da almaya hak kazanan öğrencilere ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gözler burs ve kredi ödemelerine çevrilmişti. Müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?
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KYK burslarının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
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KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda… Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.’ dedi.
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İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgi şu şekilde:
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.