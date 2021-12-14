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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 14:50 | 

KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs miktarı hakkında bilgiler

KYK burs ücreti araştırılan konular arasında bulunuyor. KYK burs ve kredi ödemeleri belirli tarihlerde yapılıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ödemelerini alabilecekler. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?

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KYK burs miktarı için araştırmalar başladı. Devlet bursu, öğrenim kredisi başvurularını yapan öğrenciler bu yılki ücreti merak ediyorlar. KYK burs ücretine geçtiğimiz yıl zam yapılmıştı. Bu zam ile beraber lisans öğrencileri 650 TL KYK bursu alabiliyor. İşte detaylar
2KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
3İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR

İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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