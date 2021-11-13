KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 GSB KYK burs başvuru sonuçlarında tarih detayı!
KYK burs sonuçlarında son durum, kredi ve burs başvuru işlemlerinin ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 2021 KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Üniversite öğrenimleri sırasında devlet tarafından sağlanan burslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin yaptığı başvuruların ardından KYK burs sonuçları e devlet ekranı üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuru sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanırken gözler bu seneki sonuçlara çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KYK burs başvuru sonucu hakkında detaylar.
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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin e Devlet üzerinden yaptığı başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl başvurular 8 Kasım'da sona ermiş sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Ancak bu seneki KYK burs başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
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KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak. 2020 KYK burs başvuru sonuçlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
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Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.