KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB’de
KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yoğun ilgi görüyor. KYK burs ve kredi başvuruları kasım ayında e-Devlet üzerinden alındı. Öğrenciler başvurularını online olarak tamamladılar. Şimdi gözler KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Kasım’da sona ermiş, değerlendirme sonuçları aralık ayında açıklanmıştı. Peki, 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Başvurular 10 Kasım’da sona erdi. Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu en son yaptığı açıklamada, sonuçları ulaştırmak için en kısa sürede süreci tamamlayacaklarını duyurmuştu. İşte KYK burs sonuçlarında son durum
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.