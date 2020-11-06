KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler KYK 2020 burs başvuru sonuçlarında
KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KYK burs başvurusu 2020 yılında 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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1
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KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim’de başladı. Burs veya kredi almak isteyenlerin işlemlerini 8 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. İşte KYK burs başvuru ekranı ve detaylar
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.