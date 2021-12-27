KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? KYK burs ödemesinde kritik detay!
KYK burs ve kredi parasının yatırılacağı tarih üniversite öğrencilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılda uygulanacak yeni burs ve kredi miktarını duyurdu. 19 Aralık tarihine kadar taahhütnamelerini onaylamalarını yapan öğrenciler ödemelerini toplu alacaklar. Öğrenciler Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de kimlik numarası ile burs ve kredilerini alacaklar. Peki, KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
KYK burs parası ne zaman ödenecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ziraat Bankası tarafından öğrencilerin adreslerine gönderilecek olan banka kartları ile toplu burs ve kredi ücreti hesaplardan çekilebilecek. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler, KYK burs ve kredi ödemelerini Ocak ayının ilk haftasında alabilecekler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KYK burs ücreti lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira oldu.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapıyor.
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
Toplu ödeme Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek.
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
Toplu ödeme Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek.
T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILIYOR
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs-kredi miktarını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.