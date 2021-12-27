KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? KYK burs ödemesinde kritik detay!

KYK burs parası ne zaman ödenecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ziraat Bankası tarafından öğrencilerin adreslerine gönderilecek olan banka kartları ile toplu burs ve kredi ücreti hesaplardan çekilebilecek. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler, KYK burs ve kredi ödemelerini Ocak ayının ilk haftasında alabilecekler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KYK burs ücreti lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira oldu.