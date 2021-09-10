KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK 2021 burs başvuruları e-Devlet’ten yapılacak
KYK burs başvuru ekranı üzerinden başlayacak olan müracaatlar öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversite programına kayıt yaptıran üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularını e devlet üzerinden tamamlayabilecekler. Yaşadıkları illerden farklı bir ilde üniversite kazanarak barınma imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvurularının değerlendirilmesinin ardından kayıtlarını yapacaklar. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2021 KYK burs başvuru tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs başvurusu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. KYK burs başvuruları her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. Öğrenciler burs başvurusunun yanı sıra öğrenim kredisi için de başvuru yapabiliyor. KYK yurt başvurularının başlamasının ardından gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Henüz KYK burs başvuruları başlamadı. İşte detaylar
2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
3
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.