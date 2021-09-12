KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor 2021? KYK burs ve kredi başvuru ekranı e devlet'te olacak!
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Yükseköğrenim öğrencileri için KYK burs ve öğrenci kredisi başvuruları, e devlet üzerinden gerçekleşecek. 2021-2022 öğretim yılında YKS'ye girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını belirlenen tarihlerde T.C kimlik numarası bilgileri ile tamamlayacaklar. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında ayrıntılar.
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KYK burs başvuruları başladı mı, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. KYK yurt başvurularının 12 Eylül'de tamamlanmasıyla gözler burs başvuru tarihlerine çevrildi. Ön lisans, lisans Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerin faydalandığı burslardan öğrenim kredisi alanlar yararlanamayacak. KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlayacağı duyurunun ardından erişime açılacak. Ancak KYK burs başvurularının başlayacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının ekimde başlaması ön görülüyor.
KYK burs başvuruları ile ilgili duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesindeki "duyurular" sayfası üzerinden yayınlanacak.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.