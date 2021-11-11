KYK burs başvuruları ne zaman açıklanır? KYK üniversite kredi ve burs başvuru sonuçlarında geri sayım
KYK burs başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklanan öğrenciler burs kayıt işlemlerine buna göre yön verecekler. Başvuru işlemlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanmasının ardından KYK burs sonuçları için bekleyiş arttı. Öğrencinin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ile KYK sonuçları açıklanacak. KYK burs başvuru sonuçlarını e Devlet üzerinden öğrenecek öğrenciler, taahhütname işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler....
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KYK burs sonuçları 11 Kasım 2021 Perşembe gününe girilirken öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı duyuru ile 5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Öğrencilerin başarı durumunun yüzde 40 oranında dikkate alınacağı başvuruların sonuçları e Devlet'ten açıklanacak. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Ancak sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlanacak.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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ÖĞRENCİNİN BEYANLARI TEYİT EDİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.
Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.