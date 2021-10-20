KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 KYK burs başvurusunda kritik tarih detayı! Gözler 28 Ekim'de
KYK burs başvurusu ne zaman sorusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs imkanından yararlanacak öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet tarafından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine her yıl temin edilen KYK bursları için başvurular e Devlet üzerinden alınacak. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekecek. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? İşte, 2021-2022 KYK burs başvuru tarihleri hakkında ayrıntılar.
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KYK burs başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz sene 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihinde sona ermişti. Ekim ayının sonları yaklaşırken geçen yılı göz önünde bulunduran öğrencilerin KYK burs başvuru tarihleri için beklentileri yoğunlaştı. Ancak KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
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KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının son haftası itibariyle başlaması bekleniyor. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,