KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son bilgiler
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı kasım ayının sonlarına kısa bir süre kala, yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar, kurum tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından üniversitelilerin erişimine açılacak. İşte, 2020-2021 eğitim yılı KYK bursu sonuçları hakkında ayrıntılar...
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK BURSUNUN GERİ ÖDEMESİ
Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.