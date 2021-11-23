KYK burs başvuru sonuç ekranı açıldı mı, başvuru sonucu ne zaman açıklanır? KYK sonuçları için gözler GSB'de!

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisi tarafından takip ediliyor. "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen öğrenciler, son aşamada taahhütname onay işlemlerini gerçekleştirecekler. Sonuçları değerlendirilen öğrenciler KYK burs ve kredilerini toplu olarak alacaklar. akan Kasapoğlu açıklamasında, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. Ancak KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.