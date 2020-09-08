KYK borçları silinecek mi? MHP Milletvekili KYK borçları için kanun teklifi verdi

“Şu anki yasal mevzuat hükümlerimiz gereği, kullandırılan öğrenim ve katkı kredilerine aylık % 1.40 gibi fahiş bir faiz oranı uygulanmakta, buna karşın üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin birçoğu iş bulma, gelir elde etme sıkıntısı yaşamakta, kimi çok uzun yıllar gelir getirici bir işe sahipolamamaktadır. Bu durum ise, bir yandan kendisine hayat kurma arayışında olan gençlerimizin diğer yandan ise öğrenciyken kullandığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinin başlaması, vaktinde ödeme yapılamadığı takdirde ise icra takibine ve yasal yollara maruz kalma baskısını da beraberinde getirmektedir.”