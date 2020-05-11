Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 13:36 , 11 Mayıs 2020 - 13:38

Kütüphaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de kütüphanelerin akıbeti oldu. Peki, kütüphaneler ne zaman açılacak?