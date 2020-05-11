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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 13:36,

Kütüphaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de kütüphanelerin akıbeti oldu. Peki, kütüphaneler ne zaman açılacak?

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Öğrencilerin yanı sıra pek çok vatandaşın vakit geçirdiği kütüphaneler, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz mart ayından bu yana faaliyet gösteremiyor. Normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla birlikte, kütüphanelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. İşte, 'Kütüphaneler ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, coronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin kapatıldığını açıklamıştı. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor.

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Konuya dair Bakanlık ya da resmi kanallardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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