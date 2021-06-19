Kurban kesimi nasıl yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kurban kesimi tebliği yayımlandı
2021 yılı kurban kesimi tebliğine göre, kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul'da kurban satış yerleri Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık girişlerine izin verilmeyecek. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kurban kesimleri geçen yıl olduğu gibi bu yılda randevu sistemi ile yapılacak. İşte, 2021 kurban kesimi tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlayacak.
2
Kurbanlık kilogram fiyatları açıklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye bu yılın kurbanlık kilogram fiyatlarını açıkladı.
Kadirli Belediyesi Encümeni 2021 yılı kurbanlık keçi kilogram fiyatını 30 lira, koyun kilogram fiyatını 29 lira ve büyükbaş kilogram fiyatını 28 lira olarak belirledi. Ayrıca hayvan kesim yeri Kadirli Belediyesi Mezbahanesi olarak belirlenirken, canlı hayvan pazarı haricinde sokak aralarında kurbanlık satışının yapılamayacağı belirtildi.
3
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.
4
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.
5
Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.
6
Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.
7
VEKALETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR
Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.
8
Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.
9
KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?
Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.