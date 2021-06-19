Gündem Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 02:14 | 19 Haziran 2021 - 02:14

Kurban kesimi nasıl yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kurban kesimi tebliği yayımlandı

2021 yılı kurban kesimi tebliğine göre, kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul'da kurban satış yerleri Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık girişlerine izin verilmeyecek. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kurban kesimleri geçen yıl olduğu gibi bu yılda randevu sistemi ile yapılacak. İşte, 2021 kurban kesimi tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan detayları.