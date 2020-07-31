Kurban eti nasıl pay edilir, kimlere dağıtılmalı? Diyanet yanıt verdi!

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde, kurban eti dağıtımıyla ilgili bazı hususlar yer alıyor. Bu hususlar şunlar;



Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.



Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).