Kurban eti nasıl pay edilir, kimlere dağıtılmalı? Diyanet yanıt verdi!
Kurban eti dağıtımı hususunda Diyanet bilgileri, kurban ibadetlerini idrak edenler için önemli yer tutuyor. Müslümanlar arasındaki bağın kuvvetlendiği Kurban Bayramı'nda kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Kurban eti nasıl pay edilir? İşte, kurban eti dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamanın detayları.
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Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz cuma günü idrak edilmeye başlandı. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşiyor. Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği kurban kesiminde et pay etme konusunda da dini bilgiler Diyanet tarafından yanıtlandı.
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KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde, kurban eti dağıtımıyla ilgili bazı hususlar yer alıyor. Bu hususlar şunlar;
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
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BİR HAYVANIN HANGİ ORGANLARI YENMEZ?
Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların-ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur.
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Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber’in(s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12). Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir.
Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla hayvanlara da verilebilir.