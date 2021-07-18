Kurban Bayramı'nda ve arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucu var mı? Diyanet yanıtladı!
Arefe günü oruç tutmanın önemi ve fazileti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan Kurban Bayramı'nda her ibadet olduğu gibi kurban ibadetinde de belli fıkhî kurallara riayet edilmesi gerekecek. Toplumu dinî yönden aydınlatmakla görevli olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bilgilere göre Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri var. Peki, Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? İşte, arefe günü oruç tutmanın önemi hakkında bilgiler.
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Arefe günü oruç tutulur mu sorusu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet bilgisi ile arefe günü oruca niyet edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir.
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KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
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BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
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Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.