Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 20-23 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram hava durumu

Kurban Bayramı hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.