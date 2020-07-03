Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Diyanet'in açıkladığı tarih bilgisi
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de Kurban Bayramı'nın tarihi oldu. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, bayramın 1. gün tarihi ve arife tarihini sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
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Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar, bayrama sayılı günler kala yoğunlaştı. 2020 yılında bu mübarek bayramın ne zaman başlayacağını ve tatil süresini merak eden pek çok kişi, bu hususta bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihi...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
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Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.