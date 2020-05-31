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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 10:38,

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı mayıs ayına denk geldi. Müslümanlar bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirdikten sonra bayrama kavuştular. Şimdi sıra Kurban Bayramı’na geldi. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayında başlayacak. İşte 2020 bayram tarihleri…

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Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğu araştırılıyor. Müslümanlar her yıl dini bayramları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın idrak edilmesinin ardından sıra Kurban Bayramı’na geldi. Kurban Bayramı arefe günü 2020 yılında 30 Temmuz’a denk geliyor. 31 Temmuz ise bayramın birinci günü olacak. İşte detaylar...

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

3KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMİ NEDİR
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KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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