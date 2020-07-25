Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu
2020 Kurban Bayramı için artık son hazırlıklar yapılıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nda pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Ancak Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama kararı verilmedi. Hem kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlar hem de bayramda şehir dışına çıkacak olanlar, Kurban Bayramı tatil günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? ‘Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı’ belli oldu mu? İşte Kurban Bayramı takvimiyle ilgili bilgiler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı. Dört gün boyunca sürecek olan Kurban Bayramı tarihi 2020 Diyanet İşleri takviminde yer alıyor. Bayram günlerini takvimde görüntüleyebilen vatandaşların bir diğer gündemi Kurban Bayramı tatilinin ne kadar süreceği.
2
Abone Ol
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın 1. Günü ise 31 Temmuz'da idrak edilecek Dört gün süren Kurban Bayramı 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek
3
Abone Ol
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatilinin süresi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda tatilin arefe günü olan perşembe günü ile birlikte 4,5 gün sürmesi bekleniyor.
4
Abone Ol
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.