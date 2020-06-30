Kurban Bayramı ne zaman 2020? | Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı 2020 tarihi, temmuz ayının gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. 'Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı Diyanet 2020 dini günler takvimi üzerinden yanıt buluyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen ve kurban ibadetinin idrak edildiği Kurban Bayramı bu yıl temmuz sonu ve ağustos başında idrak edilecek. Müslümanlar için mübarek olan Kurban Bayramı'na kısa süre kala, kurbanlıklar da pazarlardaki yerini almaya başladı. İşte, 2020 Kurban Bayramı günleri ve tatiliyle ilgili ayrıntılar.
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'2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini vecibelerini yerine getirmek için bayramın başlangıç tarihini sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre hareket etmek istiyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağı da sorgulanan bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihi.
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2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
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Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.