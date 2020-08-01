Kurban Bayramı mesajları resimli seçenekler ile akraba, anne-baba, arkadaşlarınızın bayramını tebrik edin - Kısa ve uzun bayram mesajları

Bir gelenek haline gelen bayram mesajları Kurban Bayramı’nda da unutulmadı. Bayramın ikinci günü erken saatlerden itibaren bayramlaşmaya başlayan vatandaşlar, uzakta olan sevdiklerine ise resimli bayram mesajları ve sözleri ile ulaşıyor. Sosyal medyada ve WhatsApp’ta özellikle resimli bayram mesajları ilgi görüyor. İşte, pek çok vatandaşın Müslüman'ın yakınlarını mutlu etmek amacıyla göndermek istedği Kurban Bayramı’na özel resimli bayram mesajları örnekleri…



KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020



Bayram mesajları resimli alternatifleri ile bu yıl koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek Kurban Bayramı için İslam coğrafyasında gönüller arasındaki bağın kurulmasına vesile olacak. Kurban Bayramı'nın manevi hazzını yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayram atmosferini sevdikleri ile birlikte yaşamak ve dijital ortamlarda paylaşmak adına, resimli Kurban Bayramı mesajları ile gönderilene anlam katacak. İşte, sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı 2020 resimli Kurban Bayramı mesajları...



Bu bayramın birlik-beraberlik, kardeşlik, saygı-sevgi getirmesi dileğimle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun



“Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.” der Hz. Mevlâna. Sahtelikten uzak, kalbinize müsaade edip huzur dolacağınız bir KURBAN BAYRAMI diliyorum.



Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diler ve bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim