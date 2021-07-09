MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak... Başvuru şartları ve detaylar
GeriGündem Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak... Başvuru şartları ve detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 17:16 | 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak... Başvuru şartları ve detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı toplamda 43 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne 10, İstanbul Atatürk Merkezi Kültür İşletme Müdürlüğü’ne 33 işçi alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı için başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kültür Bakanlığı bünyesine personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda 43 işçi personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre alımlar iki farklı birimde görevlendirmek üzere yapılacak.

2KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü) İSCİ ALIM İLANI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü) İSCİ ALIM İLANI

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.

3KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü) IŞÇI ALIM İLANI

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü) IŞÇI ALIM İLANI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci filcrasunn (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır.

İLANLARIN DETAYLARI ÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi