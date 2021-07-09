Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak... Başvuru şartları ve detaylar
Kültür ve Turizm Bakanlığı toplamda 43 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne 10, İstanbul Atatürk Merkezi Kültür İşletme Müdürlüğü’ne 33 işçi alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı için başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?
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Kültür Bakanlığı bünyesine personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda 43 işçi personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre alımlar iki farklı birimde görevlendirmek üzere yapılacak.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü) İSCİ ALIM İLANI
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.
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KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü) IŞÇI ALIM İLANI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci filcrasunn (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır.