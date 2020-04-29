Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak son dakika gelişmeleri!

Bayrama yavaş yavaş yaklaşılmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu olmaya başladı. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla hizmetlerine bir sürelik ara vermek zorunda kalan kuaförler ve berberler, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında ikinci bir genelge yayımlanana kadar kapalı kalacak. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar



SON GELİŞMELERE GÖRE KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu son günlerde giderek gündemin önemli maddelerinden birisi olmaya devam ediyor.



Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.



Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.



