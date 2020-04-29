Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak son dakika gelişmeleri!
Uzun bir süredir kapalı olması dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan normalleşme planı çerçevesinde kuaförler ve berberler de yer alacak. Diğer taraftan TESK de konuyla ilgili taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Peki, açıklanan son gelişmelere göre kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında son dakika gelişmeleri
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Bayrama yavaş yavaş yaklaşılmasıyla birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu olmaya başladı. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla hizmetlerine bir sürelik ara vermek zorunda kalan kuaförler ve berberler, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında ikinci bir genelge yayımlanana kadar kapalı kalacak. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
SON GELİŞMELERE GÖRE KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu son günlerde giderek gündemin önemli maddelerinden birisi olmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.
Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.
İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.
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Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.
11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.
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Sırbistan'da ise kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibariyle kapılarını açtı.
Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.