Kuaförler ve berberler kapanacak mı? İşte yayımlanan genelgeye göre son açıklamalar

KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPANACAK MI? Kuaför ve berberlerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı saat 15:00'da başlayacak. Konu ile ilgili açıklamaları haberimiz içerisinde takip edebilirsiniz.



Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı kısmi kapanma açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Kuaförler ve berberler genelge içerisinde belirtilen saatlere ve şartlara göre hizmet veriyorlar. Genelge "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.



