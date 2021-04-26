Kuaförler ve berberler kapanacak mı? İşte yayımlanan genelgeye göre son açıklamalar
Kuaför ve berberlerin kapanıp kapanmayacağı, Kabine Toplantısı’na sayılı saatler kala merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kısmi kapanmanın uygulanacağını, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha sert önlemleri alınacağını açıklamıştı. Şimdi gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Peki, kuaförler ve berberler kapanacak mı? İşte yayımlanan son genelgeye göre çalışma saatleri ve detaylar
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Kuaför ve berberler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Kısmi Kapanma’ konulu genelgeye göre hizmet veriyorlar. Genelge içerisinde konu ile ilgili, ‘Güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.’ Denilmişti.
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KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPANACAK MI?
Kuaför ve berberlerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı saat 15:00'da başlayacak. Konu ile ilgili açıklamaları haberimiz içerisinde takip edebilirsiniz.
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı kısmi kapanma açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Kuaförler ve berberler genelge içerisinde belirtilen saatlere ve şartlara göre hizmet veriyorlar. Genelge "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.
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Genelgede yer alan ifadelere göre, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verdi.
Genelgede, "Kuaför ve berberler ne şekilde çalışacak?" sorusuna şu şekilde cevap verilmişti:
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"Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır."